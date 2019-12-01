الفريق العمرو: تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم صفحة مشرقة بتاريخ المملكة

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم صفحة مشرقة في تاريخ المملكة وانطلاق قوي لخطط التحديث والتطوير.

وعبر مدير عام الدفاع المدني عن سعادته بحلول الذكرى الخامسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجدد العمرو البيعة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لمواصلة قيادة سفينة الوطن نحو المزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز بنيان المملكة وترسيخ موقعها ومكانتها عربيًا وإسلاميًا وعالميًا، كقوة للاستقرار وصوت للحكمة.

وقال الفريق العمرو إن هذه الذكرى تسجِّل صفحة مشرقة في تاريخ المملكة حين تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، فقد واصلت المملكة تحت قيادته تطورها وتحديثها وتقدمها، كما سجلت خطواتها المزيد من النجاح على طريق التحول الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أساس تنويع مصادر الدخل، وحسن استثمار الموارد، وفق مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، والنهج الحكيم لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

مسيرة التطوير الاقتصادي

وأكد أن هذه المبادرات التي شملت عددًا من المشروعات التنموية العملاقة، ستعزز مسيرة التطوير الاقتصادي، وتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، وبناء الوطن على أسس عصرية حديثة تمتلك كل مقومات التطور والنهضة الحضارية، ولينعم المواطن السعودي بالرفاهية والاستقرار، ولتعزيز موقع المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة.

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وأضاف الفريق العمرو أن المشروعات تشمل- كذلك- مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة التي ستوفر الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاعات الطاقة بالمملكة ودول المنطقة، من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في قطاعات عديدة، إضافة إلى مشروع «القدية» التي تعتبر أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة، والمشروع السياحي بالبحر الأحمر.

دعم جهاز الدفاع المدني بالمملكة

أشاد مدير عام الدفاع المدني في هذه المناسبة بما يحظى به جهاز الدفاع المدني بالمملكة من دعم ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتزويده بكل الإمكانات المادية والتقنية وأحدث المعدات والتجهيزات المتطورة، إضافة لتوفير وسائل التدريب الحديثة لمنسوبي الدفاع المدني، من أجل تطوير مهام الجهاز وتحسين كفاءته وأداء مهامه على درجة عالية من الكفاءة والتميز، ومواجهة كل المخاطر وحماية الأرواح والمنشآت خلال الكوارث والأزمات الإنسانية أو الطبيعية لا قدر الله.

ورفع العمرو في ذكرى البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد باسمه ونيابة عن منسوبي الدفاع المدني أسمى آيات التهنئة، مجددًا البيعة والولاء للقيادة الرشيدة، وداعيًا الله عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة، ويمتعها بموفور الصحة والعافية، وأن يسددها لقيادة مسيرة الوطن نحو المزيد من البناء والتطوير والنهوض بالمملكة وشعبها.ة للبيعة, الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, الملك سلمان,