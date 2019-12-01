مصمم شعار رئاسة المملكة لقمة العشرين: شكرًا للثقة الكريمة بأبناء الوطن

عبَّر المصمم محمد الحواس عن شعوره بالفخر نتيجة تصميمه شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر لوزارة الثقافة التي منحته تلك الفرصة.

قال الحواس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنني فخور جدًا بأن أُتِيحت لي فرصة تصميم شعار رئاسة المملكة مجموعة العشرين.

وأضاف الحواس: شكرًا للثقة الكريمة بأبناء الوطن.. وشكرًا لوزارة الثقافة التي قدّمتني لهذه الفرصة العظيمة، مرددًا عبارة الشعار الشهير: «فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا».

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واليوم الأحد، بدأت المملكة العربية السعودية، رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر 2020، وحتى انعقاد قمة القادة في الرياض يومي 21 - 22 نوفمبر 2020م.

وتعليقًا على تولي رئاسة مجموعة العشرين، صرَّح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: تلتزم المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدّي لتحديات المستقبل.

وأضاف سمو ولي العهد: تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وإفريقيا وأوروبا. وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن نؤمن بأنّ هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة.