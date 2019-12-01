الحصيني: الحرارة تنخفض 7 درجات اليوم الأحد

توقع خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، انخفاض درجات الحرارة من خمس إلى سبع درجات بعد الحالة الجوية الممطرة التي يشهدها عدد من المناطق اليوم الأحد.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن حالة جوية ممطرة وأمطارًا من خفيفة إلى غزيرة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة (جدة) والمدينة المنورة والجوف وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية.

وأشار إلى امتداد تأثير تلك الحالة الممطرة على الكويت، متوقعًا أن يكون نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية يعقبها انخفاض في الحرارة من خمس إلى سبع درجات.

وأمس السبت، توقع الحصيني أن يكون الشتاء القادم باردًا، مضيفًا أن النماذج العددية للطقس تشير إلى أن المربعانية أولها بارد ممطر على أجزاء من المملكة والخليج.

وأوضح الخبير في الطقس أن ذلك مجرد توقعات، وأن التغيير فيها وارد.