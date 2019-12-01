خالد بن سلمان: الشعب يقف خلف قيادته لتحقيق ريادة رسمها لنا ملك الحزم

وجه الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

شعب يقف خلف قيادته

قال خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «تأتي ذكرى البيعة الخامسة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها لنا ملك الحزم، ورؤية المملكة 2030، التي أسسها باني أمجاد وحضارة وطننا الغالي سيدي ولي العهد».

وأضاف نائب وزير الدفاع: «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد، حفظهما الله، وللشعب السعودي وجنودنا البواسل بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد».

الذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان

صادف أمس السبت 3 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 30 من شهر نوفمبر 2019م، ذكرى مرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحُكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

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وبويع الملك سلمان ملكًا للمملكة العربية السعودية في 23 يناير 2015، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012 بأمر ملكي، كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عامًا.

ومنذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للمملكة العربية السعودية، بدأ في كتابة مسيرة كبيرة من الإنجازات المتعددة والمتنوعة على المستويين المحلي والدولي، تبيِّن قيمة الملك سلمان القيادية والسياسية.

وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك سلمان ملكا للمملكة العربية السعودية، المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحات المملكة الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضع السعودية في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.