ذكرى البيعة / الشيخ مبارك الدعيج: التاريخ سوف يتوقف طويلاً أمام الإنجازات التي حققها خادم الحرمين الشريفين إضافة أولى وأخيرة



وأكد أن نتائج سياسة الانفتاح سوف تفيء بالخير والنماء والازدهار والتقدم ليس داخل المملكة فحسب بل سوف تمتد آثارها المباركة إلى مختلف الدول العربية والإسلامية وستكون فاتحة خير على المنطقة بأسرها.

ونوه الشيخ مبارك الدعيج بما أولاه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ منذ تسلمه مقاليد الحكم من اهتماماته بإعلاء مكانة المملكة العربية

// انتهى //

13:55ت م

0111



وأكد أن نتائج سياسة الانفتاح سوف تفيء بالخير والنماء والازدهار والتقدم ليس داخل المملكة فحسب بل سوف تمتد آثارها المباركة إلى مختلف الدول العربية والإسلامية وستكون فاتحة خير على المنطقة بأسرها.ونوه الشيخ مبارك الدعيج بما أولاه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ منذ تسلمه مقاليد الحكم من اهتماماته بإعلاء مكانة المملكة العربية السعودية وتعزيز حضورها القوي والمؤثر في العالم، وكذلك حرصه الدائم على بناء المواطن السعودي بصفته الثروة الحقيقية للمملكة والقاطرة الرئيسية في تحقيق التنمية والتقدم والتطور للمملكة وتوطيد أركانها وتعزيز دورها الريادي في العالم.// انتهى //13:55ت م0111

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