ذكرى البيعة / سمو الأمير فيصل بن سلطان: ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة عزيزة على كل السعوديين وتجسد اللحمة الوطنية



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، أن ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتولي مقاليد الحكم، مناسبة عزيزة على كل السعوديين، وتجسد اللحمة الوطنية بين القيادة الشعب، وهو ما تتميز به بلادنا على مر التاريخ.

وقال سموه: "نحتفل بذكرى البيعة هذا العام وبلادنا ولله الحمد تواصل مسيرتها وتحولاتها التنموية الشاملة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما كان محط إعجاب العالم الذي يراقب هذه التطورات التنموية التي تؤسس لحقبة جديدة من التنمية والازدهار والتي تنعكس بإيجابية على المستوى المعيشي والرفاه للمواطن ولمستقبل واعد بإذن الله لكل ما فيه خير الوطن والمواطن".

وأشار إلى أنه على المستوى الدولي - بفضل الله - ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، اعتلت بلادنا مكانتها المرموقة والمؤثرة على خارطة العالم ومن دلائل ذلك استضافت المملكة لمجموعة العشرين وعقد القمة في المملكة العام القادم وهو ما يؤكد ريادة المملكة كأحد أهم الدول المؤثرة على مستوى الاقتصاد العالمي.

وأضاف سموه أن المملكة تحقق نجاحات مهمة على مستوى الأمن الإقليمي والاقتصادي والتعامل مع المتغيرات في المنطقة بكل حكمة وحزم.

ولفت الأمير فيصل إلى المشاريع النوعية الكبرى التي تستثمر المزايا المتعددة للمملكة وبخطط استراتيجية تسهم في تنويع مصادر الدخل، ضمن رؤية المملكة 2030 التي ترسم مستقبل مشرق - بإذن الله - عبر أهدافها الاستراتيجية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

واختتم سمو الأمير فيصل بن سلطان تصريحه بأن يديم الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجعلهما ذخرا للإسلام والمسلمين.

// انتهى //

13:46ت م

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