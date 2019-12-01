السعودية اليوم / بلدية بحرة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية



مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أزالت لجنة التعديات ببلدية محافظة بحرة الفرعية أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة بحرة وحداء بمساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف بأن التعديات تمثلت على شكل أحوشه وحظائر عشوائية لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية وتم إزالتها إزالة كلية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية.

وأهاب بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، مشدداً على أن بلدية محافظة بحرة ستواصل مهامها الرقابية لمنع أي تعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة.

وأشار إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة.

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13:44ت م

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