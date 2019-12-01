السعودية اليوم / محافظ بيش يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال



بيش 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

دشّن محافظ بيش حسن بن عبدالله ابو شرحة بمقر المحافظة اليوم, الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الشمالي أمين مشيخي، أن الحملة تعد الأولى لهذا العام وتستمر لخمسة أيام، وتستهدف الأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم.

وبّين أن الحملة تشهد مشاركة جميع المراكز الصحية بالمحافظة، من خلال حملات للتطعيم داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة لتطعيم الأطفال، والثانية متنقلة داخل المحافظة لتطعيم الأطفال في منازلهم، داعياً الأهالي إلى ضرورة الاهتمام بإعطاء أبنائهم وبناتهم الجرعة، والتعاون مع جميع المراكز الصحية في سبيل إنجاح الحملة.

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13:35ت م

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