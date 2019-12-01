السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - دولة رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص لجلالة الملك السيد ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير جلالة الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني، ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.

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13:20ت م

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