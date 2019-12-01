السعودية اليوم/ 400 طالب بتعليم الشرقية يشاركون في برنامج "السلامة من الكهرباء"



الدمام 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

استهدفت فعاليات برنامج "السلامة من الكهرباء" التي نفذته شركة أرامكو، بالتعاون مع تعليم الشرقية اليوم، 400 طالب وطالبة، يمثلون عدد من مدارس الصفوف الأولية المبكرة لتعليم المنطقة.

واستعرض البرنامج الذي يأتي في إطار تفعيل سلسلة برامج الشراكة المجتمعية بين تعليم الشرقية وشركة أرامكو، التي ترمي لتلمس التغذية الراجعة بالنفع على الطلبة، حزمة من المحاور التي تعنى بإجراءات السلامة من الكهرباء، عبر تقديمها بشكل تفاعلي باستخدام رسوم كرتونية محببة للأطفال، والتعريف بالكهرباء وأهمية استخدامها، والوقوف على الطرق المثلى لتعامل الأطفال معها، إضافة إلى عرض صوراً متعددة عن الأخطار التي قد يتعرض لها الأطفال، وطرق الوقاية منها.

ونوه مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الشرقية عبدالله الشمراني، بالتعاون الدائم والمثمر بين شركة أرامكو وتعليم الشرقية، والإيجابيات والأثر الذي يتركه هذا التعاون في الميدان التعليمي.

// انتهى //

13:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.