السعودية اليوم / رئيس مركز الشقيق يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال



الشقيق 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

دشن رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي اليوم، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك في إطار جهود المركز الوقائي للمحافظة على خلوّ مركز الشقيق من مرض شلل الأطفال، حيث تستهدف الحملة الأطفالُ البالغين من العمر خمس سنوات فأقل.

وناشد السبيعي، عقب تدشين الحملة أولياء الأمور، بالمبادرة في تطعيم أطفالهم ممن هم دون عمر خمسة أعوام، وذلك للوقاية من مرض شلل الأطفال مستقبلاً بإذن الله تعالى.

من جانبه، أوضح مدير مركز الرعاية الأولية والطوارئ بالشقيق موسى الشقيقي، أن الحملة تنفّذ على جرعتين عن طريق لقاح شلل الأطفال الفموي، مبيناً أن الحملة تستهدف الأطفال السعوديين والمقيمين داخل مركز الشقيق .

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13:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.