السعودية اليوم / 80 مشاركا في المؤتمر الدولي للرياضيات وتطبيقاتها بجامعة الملك خالد



أبها 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها، بمشاركة نخبة من المتحدثين في مجال تطبيقات الرياضيات من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة من 22-23 جمادى الآخرة 1441هـ .

وأوضح عميد كلية العلوم الدكتور علي الشاطي أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا للمؤتمر الدولي الأول للرياضيات وتطبيقاتها والذي عُقد العام الماضي، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الرياضيات وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الرياضيات بالجامعة على النهوض بالبحث العلمي من خلال الالتقاء وتبادل الأفكار مع الباحثين من داخل وخارج المملكة ،إضافة إلى الاستفادة من خبرة العلماء الدوليين البارزين في تحديد أولويات البحث العلمي في مجال الرياضيات.

وأشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي الخالدي أن اللجنة استقبلت العديد من المشاركات وتم تحكيمها حيث تم قبول ما يقارب 80 مشاركة ما بين محاضرات وملصقات علمية، كما سيتم تقديم ورشة عمل للمتخصصين في الإحصاء بالتعاون مع الجمعية

// انتهى //

13:14ت م

0093



أبها 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها، بمشاركة نخبة من المتحدثين في مجال تطبيقات الرياضيات من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة من 22-23 جمادى الآخرة 1441هـ .وأوضح عميد كلية العلوم الدكتور علي الشاطي أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا للمؤتمر الدولي الأول للرياضيات وتطبيقاتها والذي عُقد العام الماضي، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الرياضيات وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الرياضيات بالجامعة على النهوض بالبحث العلمي من خلال الالتقاء وتبادل الأفكار مع الباحثين من داخل وخارج المملكة ،إضافة إلى الاستفادة من خبرة العلماء الدوليين البارزين في تحديد أولويات البحث العلمي في مجال الرياضيات.وأشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي الخالدي أن اللجنة استقبلت العديد من المشاركات وتم تحكيمها حيث تم قبول ما يقارب 80 مشاركة ما بين محاضرات وملصقات علمية، كما سيتم تقديم ورشة عمل للمتخصصين في الإحصاء بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية.// انتهى //13:14ت م0093

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 80 مشاركا في المؤتمر الدولي للرياضيات وتطبيقاتها بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.