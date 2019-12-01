السعودية | في عهد خادم الحرمين.. إنجازات متواصلة لتوفير الحلول السكنية للمواطنين وتمكينهم من التملك 

المناطق - الرياض

تواصل وزارة الإسكان جهودها لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم، كما تواصل جهودها في العمل على تنظيم القطاع العقاري، لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات، إذ حققت الوزارة خلال الأعوام الماضية العديد من الإنجازات التي مكنتها من إيجاد سوق عقاري منظم، وقطاع إسكاني متكامل، وسوق متوازن يلبي احتياج المواطنين ورغباتهم، عبر العديد من الخيارات والحلول التي وفرتها الوزارة.

وتأتي الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – سدة الحكم، في الوقت الذي نجحت فيه وزارة الإسكان في مواصلة جهودها لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم، وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، إذ خصصت وزارة الإسكان 282 ألف خيار سكني وتمويلي في 2017، و300 ألف خيار سكني وتمويلي في عام 2018 تشمل وحدات جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، ووحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين، وأراضي مجانية، وقروض عقارية مدعومة لشراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، كما أعلن برنامج سكني عام 2019 عن استحقاق 200 ألف أسرة لجميع الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج.

ووفقاً لأرقام الوزارة، فقد وصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى شهر أكتوبر الماضي 208.041 أسرة في جميع مناطق المملكة، منها 70.393 أسرة سكنت في منازلها، كما سُجل ارتفاع في القروض المقدّمة للأفراد من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2019 – بحسب بيانات مؤسسة النقد – لتصل إلى 135.368 ألف بقيمة إجماليّة تتجاوز 60 مليار ريال، ليصبح ما قدم خلال 2019 تتجاوز ما قدم في الأعوام 2016 و2017و 2018 كاملةً.

وأشارت إلى أن من أبرز الخيارات التي أطلقت “مبادرة دعم تجديد المساكن”، وهي مبادرة تقدم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمن يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها عن 15 عاماً، لمن هم دون سن 50 عاماً، بحيث يتم صرف جزء من دعم الأرباح المستحقة من القرض العقاري بشكل مباشر، كذلك استمرارية تسليم الوحدات الجاهزة والأراضي المجانية، بالإضافة إلى استمرارية إطلاق معارض الحجز لمشاريع المطورين العقاريين حيث أنه وحتى شهر أكتوبر 2019 جرى إطلاق 69 مشروعاً توفر 124 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الكثافة السكانيّة.

كما جرى البدء بتنفيذ 56 مشروعاً بالشراكة مع المطورين توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية ما بين الشقق والفلل وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 – 750 ألف ريال بمختلف مناطق المملكة، كذلك تم تفعيل تقنيات البناء الحديثة في المشاريع السكنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل تقنيات البناء وتوطين صناعتها ومواكبة التطوّر في هذا المجال، إذ جرى اعتماد أكثر من 6 تقنيات حديثة تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك في 50% من مشاريع الوزارة بالشراكة مع المطورين العقاريين، سعياً إلى ضخّ المزيد من الوحدات السكنية وتسريع التملّك وتقليص قائمة الانتظار، في الوقت الذي تم فيه بناء وحدتين سكنية خلال يومين في كل من الرياض والدمام.

ومن أبرز المبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية “مبادرة دعم العسكريين”، التي تأتي للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.

ويبرز إطلاق خدمة “المستشار العقاري” وهي عبارة عن فريق مختص يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب حتى يتسنى للفريق تذليل جميع العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.