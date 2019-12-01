شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني والان نبدء بالتفاصيل

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص لجلالة الملك ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

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ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير جلالة الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.