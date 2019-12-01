وفاة الكاتب والأديب عبد الفتاح أبومدين بـ #جدة

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - جدة

غيب الموت، صباح اليوم الأحد، الكاتب والأديب عبدالفتاح أبو مدين في جدة عن عمر ناهز 94 عاماً.

يذكر أن الأديب الراحل عبدالفتاح أبو مدين ، أديب وإعلامي ومن رواد العمل المؤسسي الثقافي في المملكة، وكان رئيسًا لنادي جدة الأدبي، وأصدر جريدة (الأضواء) وهي أول جريدة تصدر في جدة ، شراكةً مع محمد سعيد باعشن ومحمد أمين يحيى عام 1957.

وكان قد تم تكريم أبو مدين في مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث عام 2009، وصدرت له نحو 10 مؤلفات، وترجع أصوله إلى ليبيا فقد ولد في بنغازي عام 1925، لكنه نشأ وترعرع في المدينة المنورة.

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وتفاعل المئات من المغردين والأدباء والكتاب عبر وسم “وفاة عبدالفتاح أبو مدين”، حيث نعاه الكاتب حمد القاضي بقوله: “غفر الله له ورحمه فهو رائد بالصحافة والأدب والتواضع وجميل الخلق والرعاية لأهل القلم ، وستبقى بصماته بالصحافة تأسيسا وعطاء وستظل آثاره بالفضاء الأدبي إنتاجا وإدارة متميزة لنادي جده الأدبي أسكنه الرحمن فسيح جناته”.

كما نعت جمعية الأدب السعودية الأديب الراحل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: بقولها “يعزي مجلس إدارة الجمعية الوسط الثقافي في وفاة الأديب المعروف عبدالفتّاح أبو مدين (١٣٤٥- ١٤٤١هـ) رئيس مجلس إدارة نادي جدة الأدبي الثقافي، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته”.

وقال الكاتب تركي الحمد “إنا لله وإنا إليه راجعون..رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جنته..البقاء لله..”.

وغرد الباحث والصحفي والكاتب خالد دراج بقوله: “رحم الله الأديب الكبير .. والرمز الثقافي والإنساني ..”.