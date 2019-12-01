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الصحة تصدر مرجعاً في مجال عمل القابلة

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2019-12-01

الصحة تصدر مرجعاً في مجال عمل القابلة

يحدد المهارات والأخلاقيات الواجب توفرها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، “الكتاب الإرشادي للقابلات”، الذي يعد مرجعاً مهماً يحدد مجال عمل القابلة والمهارات الواجب إتقانها والأخلاقيات في علاقات ومسؤوليات القابلة.

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وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن الكتاب يتضمن عدداً من الموضوعات منها: نطاق الممارسة للقابلات، كفاءات الممارسة للقابلات، الوصف الوظيفي للقابلات، امتيازات القابلات، دليل أخلاقيات مهنة القابلة.

يذكر أن إدارة القابلات أنشئت لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية ومنها تنظيم مهنة القابلة وتطوير أداء القابلات، حيث يركز دور القابلة في تقديم الرعاية الصحية للأم الحامل خلال فترة المخاض والوضع والنفاس وأيضاً لحديثي الولادة.

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