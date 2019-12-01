- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الصحة تصدر مرجعاً في مجال عمل القابلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تصدر مرجعاً في مجال عمل القابلة
يحدد المهارات والأخلاقيات الواجب توفرها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، “الكتاب الإرشادي للقابلات”، الذي يعد مرجعاً مهماً يحدد مجال عمل القابلة والمهارات الواجب إتقانها والأخلاقيات في علاقات ومسؤوليات القابلة.
وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن الكتاب يتضمن عدداً من الموضوعات منها: نطاق الممارسة للقابلات، كفاءات الممارسة للقابلات، الوصف الوظيفي للقابلات، امتيازات القابلات، دليل أخلاقيات مهنة القابلة.
يذكر أن إدارة القابلات أنشئت لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية ومنها تنظيم مهنة القابلة وتطوير أداء القابلات، حيث يركز دور القابلة في تقديم الرعاية الصحية للأم الحامل خلال فترة المخاض والوضع والنفاس وأيضاً لحديثي الولادة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تصدر مرجعاً في مجال عمل القابلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.