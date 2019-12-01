موازين يحصد جائزة أفضل فيلم في سنغافورة

2019-12-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

حاز فيلم موازين، من إخراج السعودية شهد أمين، على جائزة الشاشة الفضية كأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الآسيوية في الدورة الثلاثين من مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي.

بحسب مجلة فارايتي، يحكي الفيلم الذي يُعرف أيضًا بسيدة البحر، قصة قرية لصيد الأسماك، تعتقد أن على كل عائلة التضحية بابنتها من أجل استرضاء وحوش البحر وضمان الصيد الوفير، لكن الفتاة البالغة 12 عامًا، يتم إنقاذها من الطقوس من قِبل والدها، وبدلاً من التعايش مع خوفها من النجاة، تشرع في قتل بعض الوحوش الأخرى.

وجد حكام المهرجان، أن قصة الفيلم أصلية وقوية للغاية، من أول عمل سينمائي للمخرجة السعودية شهد أمين التي قالت إن الفيلم استغرق منها 6 سنوات ليخرج بالطريقة التي أرادتها.

ترأس لجنة تحكيم، منتج الأفلام الهندي أنوراج كاشياب، منتج الأفلام الماليزي أمير محمد، المخرج المخضرم في هونغ كونغ وكاتب السيناريو بانغ هو تشيونغ، والمخرج الإندونيسي نيا ديناتا.

يُقام المهرجان في عدة أماكن عبر سنغافورة ويستمر من 21 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، وفي صباح اليوم الأحد، تم الإعلان عن فوز الفيلم الوثائقي السنغافوري Unteachable بجائزة الجمهور.

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وكانت بعض الجوائز في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي الثلاثين هي:

أفضل فيلم، موازين (سيدات البحر)، شهد أمين.

أفضل مخرج، أورين جيرنر عن إفريقيا.

أفضل أداء، كريستوفر كينغ في الحكم Verdict.

أفضل فيلم سنغافوري قصير، آدم، لـ شوكي لين.

أفضل مخرج فيلم قصير، زاو هين، عن مريض.