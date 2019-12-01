شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على غالبية مناطق المملكة.. والضباب شمالاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، هطول أمطار رعدية على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة القصيم، وعلى مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسطـ وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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