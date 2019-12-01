مكتب التربية لدول الخليج العربي يعقد منتدى المعلم الخليجي في مكة المكرمة الاثنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

يعقد مكتب التربية العربي لدول الخليج وبالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، منتدى المعلم الخليجي، وذلك في مكة المكرمة، في الفترة من 2 - 3 ديسمبر 2019، وبحضور نحو 180 معلما ومشرفا لتحقيق أهداف ومهارات القرن الـ 21.

ويأتي هذا المنتدى من باب إبراز جهود المعلمين الميدانية وممارساتهم التعليمية وتجاربهم المتميزة، في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، ونشرها وتعميمها. ويتطلع مكتب التربية العربي إلى أن يكون هذا المنتدى عونا للمعلمين والمشرفين في تطوير أدائهم، بما يحقق تطلعات دول الأعضاء فيه، هذا ويشارك في المنتدى أكثر من 40 معلما ومعلمة، ممن لهم إبداعات وتجارب خاصة مميزة ومثمرة على مستوى دولهم، حيث سيقدمون أوراق عمل وعروضا تظهر إبداعاتهم في الحقل التعليمي عامة، وفي الفصل الدراسي خاصة، وتتيح المجال لإثراء تجاربهم من خلال المناقشات، وتبادلها مع أقرانهم في الدول الأخرى، بغرض الاستفادة القصوى منها.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى يتضمن مشاركة بعض الخبراء المختصين باستراتيجيات التدريس والتقنيات الحديثة، من خلال أوراق عمل يقدمونها عن "الجديد في استراتيجيات التدريس الجديد"، و "الفصل المقلوب"، و "توظيف الطباعة ثلاثية الأبعاد في التعليم.