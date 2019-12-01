جنود الحد الجنوبي في ضيافة "شئون الحرمين".. صور

الأحد 1 ديسمبر 2019

استقبلت وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ممثلةً بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، وذلك ضمن مبادرة "جنودنا حصنٌ لحدودنا" لتأدية مناسك العمرة.



ووفق وكالة "واس" يأتي ذلك انطلاقًا من دعم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ومساندتها الدائمة لجنودنا البواسل، وتقديراً لجهودهم على ما يقومون به تجاه دينهم ووطنهم.

وبين مدير إدارة خدمات المستفيدين بالرئاسة جنادي بن علي مدخلي أن مبادرة الرئاسة تأتي إهداءً وتقديرًا لجهود جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به هؤلاء الأبطال في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وتأكيداً على مكانتهم العالية في المجتمع، وتسليطاً للضوء على جهود الدولة - أيدها الله - في حماية الوطن وأمنه والعناية بالمواطن وسلامته.

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من جهتهم عبر الوفد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئاسة ومنسوبيها على ما وجدوه من رعايةٍ واهتمام منذ استقبالهم في المطار، وحتى وصولهم للحرم المكي الشريف وتأدية مناسك العمرة، سائلين المولى - عز وجل - أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.