شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يصدر 6 مؤشرات رئيسية في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ستة مؤشرات رئيسية في سوق العمل تهدف إلى الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط وتفسير وتحليل الكثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

والمؤشرات التي نشرها المرصد الوطني للعمل عبر موقعه الإلكتروني هي: متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومعدل التغير في متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للموظفين السعوديين ونسب التغير في القطاع الخاص حسب الجنس، والمهن عالية الاجر لا تتطلب شهادة جامعية في القطاع الخاص، والمهن الأعلى طلبا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للمهن الأعلى طلبا في القطاع الخاص.

ويُعدّ المرصد الوطني للعمل، المصدر الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل، حيث يعمل على المساهمة في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي، وتم تطوير وتجهيز البنية التحتية للمرصد بالأجهزة والبرمجيات اللازمة وكذلك تفعيل اتفاقيات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.