- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: عزيمة شعب يقف خلف القيادة لتحقيق الريادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خالد بن سلمان: عزيمة شعب يقف خلف القيادة لتحقيق الريادة
هنأ الملك سلمان وولي العهد بذكرى البيعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنأ نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.
وقال نائب وزير الدفاع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الذكرى الخامسة للبيعة تأتي بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها ملك الحزم، ورؤية المملكة 2030 التي أسسها باني أمجاد وحضارة وطننا الغالي ولي العهد”.
وفي السياق نفسه، قدم الأمير خالد التهاني إلى الشعب والجنود البواسل بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: عزيمة شعب يقف خلف القيادة لتحقيق الريادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.