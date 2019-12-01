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عدن - ياسمين التهامي - حـذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من التقلبات الجوية وتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية خلال الأيام القادمة. وبهذا الشأن حذر مذيع قناة الجزيرة، فيصل القاسم في تغريدة على تويتر، ارفق معها رابط الخبر، من أن الأمر قد يؤدي إلى وقوع كارثة وسقوط قتلى كما في كل عام. قد يهمك ايضاً: عاجل : السعودية تصدر بيانا هاما للمواطنين والمقيمين .. ومذيع قناة الجزيرة ”فيصل القاسم” يحذر من سقوط قتلى ووقوع كارثة في المملكة

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وذكرت هيئة الأرصاد -في تقريرها عن طقس اليوم الأحد- إن مناطق “حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة” والأجزاء الساحلية منها، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم؛ تتأثر بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ولفتت “هيئة الأرصاد” -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى تكوُّن للسحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية. ومن جانبه توقع موقع طقس العرب أن تتجدد الاضطرابات الجوية على السعودية، يومي الأحد والاثنين 1 و 2 ديسمبر، إذ من المتوقع أن ينشط منخفض البحر الأحمر مصحوبًا بالسحب الماطرة بحدة متفاوتة على جنوب غرب وغرب المملكة وأجزاء من شمالها. كما يتوقع هطول زخات رعدية متفاوتة الشدة بين الضعيفة والمتفرقة إلى متوسطة الشدة أحيانًا، قد تعمل على حدوث بعض التجمعات المائية وربما السيول في مرتفعات جنوب غرب المملكة، كما تترافق بتساقط زخات من البرد خصوصًا شرق المدينة المنورة وشمال وغرب منطقة حائل وشرق الجوف وفقًا لطقس العرب.

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