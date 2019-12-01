وزير التعليم: انخفاض نتائج المملكة في الاختبارات الدولية والتحصيلية سببه التقويم المستمر

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ – اليوم (السبت) – إن اعتماد التقويم المستمر خلال السنوات الماضية تسبب في انخفاض نتائج المملكة في الاختبارات الدولية في تلك الفترة.

وأفاد – خلال لقائه بقيادات إدارات التعليم – بأن الاختبارات الدولية والتحصيلية أثبتت وجود ضعف كبير لدى الطلاب في الفهم القرائي وفي المهارات الكتابية، ويحتاجون إلى تعزيز لمهارات الكتابة والقراءة. وأفاد بأن الوزارة عممت على المدارس بتخصيص 10 دقائق للتطبيقات الكتابية في خمس حصص في اليوم الدراسي لطلبة الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وخصصت 5 دقائق لأداء هذه التطبيقات لطلبة الصفين الثاني والثالث. وشدد آل الشيخ – بحسب “سبق” – على أن الوزارة جادة في التعامل مع نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية، وتحسين مخرجات نواتج التعليم.