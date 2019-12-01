السعودية اليوم / السليمي: "اجتماع الطاولة المستديرة" يناقش غداً صناعة قيادات ذات تأثير في تحقيق رؤية 2030



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أوضح مدير عام أكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور صلاح بن جهيم السليمي، أن اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" الذي تنظمه أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الادارة العامة صباح غدٍ، بحضور ورعاية معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان الحمدان، وبمشاركة 120 من أبرز القيادات الإدارية في الاجهزة الحكومية، سيناقش عدداً من الموضوعات الهامة التي تتوافق مع محاور ومرتكزات الرؤية، وما اشتملت عليه من استراتيجيات تنموية، وبرامج نوعية ومبادرات مهمة، التي من أهمها تطوير القيادات الإدارية القادرة على صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار الدكتور السليمي إلى أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات العلمية المهمة رفيعة المستوى المخصصة للقيادات الإدارية في القطاع الحكومي، وما يتم طرحه خلالها من أفكار ورؤى تهدف لبحث المستجدات في الفكر القيادي ودور القيادة الفاعلة وتأثيرها في تحقيق رؤية المملكة 2030 - بمشيئة الله تعالى -.

وأبان أن الاجتماع سيقدمه الخبير الدولي ديف أولريش، سيتضمن عقد ثلاث جلسات وسيناقش "أهمية القيادة وأثرها على تحقيق الرؤية، وتعزيز مهارات القيادة الشخصية، إلى جانب مناقشة المهارات القيادية اللازمة لتحقيق الرؤية، وصناعة الهوية القيادية في القطاع الحكومي"، إضافة إلى مناقشة أدوات القيادة المستدامة.

// انتهى //

10:41ت م

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