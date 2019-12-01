ذكرى البيعة / رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء: يحق لكل مواطن أن يفخر بتلاحمه مع قيادته فمسيرة الجسد الواحد مسيرةٌ عاطرةٌ



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، باسمه وباسم منسوبي الهيئة كافة، أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: "تحلُّ علينا اليوم الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والوطن يزخر بأمنٍ ورخاء، ويرفل في عزةٍ وازدهار، فكلَّ يومٍ من أيام أعوام الخير الخمسة كانَ عامًا لوحده فيه؛ مستقبلٌ يُخطط، وأمنٌ يوثق، وإنجازات تُكتب، وتنميةٌ نفاخر بها، ونحمدُ الله تعالى على أننا ننتمي لدولة استطاعتْ أنْ تضع لنفسها موقعًا مؤثرًا على الخارطة الدولية وفي جميع الأصعدة انطلاقًا من دورها القيادي في العالم نحو الأمن والسلام والاستقرار".

وأضاف معاليه: نقف على أعتاب المستقبل الذي بدأت تظهر ملامحه، وأصبح العالم أجمع يترقبه حتى غدت المملكة اتجاهًا رئيسا في بوصلة الاقتصاد العالمي ورقمًا مهمًا في معادلات التنمية، تأتي هذه الذكرى والتاريخ قد وثق: تعدد مصادر الدخل، نمو المُدخرات، صناعة فرص العمل، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حراك تطويري شامل للخدمات، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، تنافسية قطاع الأعمال، ومُمكنات للريادة لا تتوقف.

وأوضح بأنه يحق لكل مواطن أن يفخر بتلاحمه مع قيادته فمسيرة الجسد الواحد مسيرةٌ عاطرةٌ بدأها الملك المؤسس -رحمه الله-، ولا زالت تزهو جيلًا بعد جيل، ويحق لكلِ قطاع تنموي أنْ يفاخر بما أنجز وأنْ يؤكد استمراره العمل للوصول نحو الريادة التي رسمتها له القيادة.

واختتم معاليه بقوله: "إننا ماضون لتحقيق تطلعات القيادة ورؤيتها لنكون حجر الزاوية في منظومة الصحة وسلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية لا على المستوى المحلي أو الإقليمي بل حتى على المستوى الدولي، فنحن جزء من قطاعات حكومية طموحة لا ترى سوى عنان السماء سقفًا لها".

//انتهى//

10:32ت م

0026



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، باسمه وباسم منسوبي الهيئة كافة، أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.وقال: "تحلُّ علينا اليوم الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والوطن يزخر بأمنٍ ورخاء، ويرفل في عزةٍ وازدهار، فكلَّ يومٍ من أيام أعوام الخير الخمسة كانَ عامًا لوحده فيه؛ مستقبلٌ يُخطط، وأمنٌ يوثق، وإنجازات تُكتب، وتنميةٌ نفاخر بها، ونحمدُ الله تعالى على أننا ننتمي لدولة استطاعتْ أنْ تضع لنفسها موقعًا مؤثرًا على الخارطة الدولية وفي جميع الأصعدة انطلاقًا من دورها القيادي في العالم نحو الأمن والسلام والاستقرار".وأضاف معاليه: نقف على أعتاب المستقبل الذي بدأت تظهر ملامحه، وأصبح العالم أجمع يترقبه حتى غدت المملكة اتجاهًا رئيسا في بوصلة الاقتصاد العالمي ورقمًا مهمًا في معادلات التنمية، تأتي هذه الذكرى والتاريخ قد وثق: تعدد مصادر الدخل، نمو المُدخرات، صناعة فرص العمل، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حراك تطويري شامل للخدمات، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، تنافسية قطاع الأعمال، ومُمكنات للريادة لا تتوقف.وأوضح بأنه يحق لكل مواطن أن يفخر بتلاحمه مع قيادته فمسيرة الجسد الواحد مسيرةٌ عاطرةٌ بدأها الملك المؤسس -رحمه الله-، ولا زالت تزهو جيلًا بعد جيل، ويحق لكلِ قطاع تنموي أنْ يفاخر بما أنجز وأنْ يؤكد استمراره العمل للوصول نحو الريادة التي رسمتها له القيادة.واختتم معاليه بقوله: "إننا ماضون لتحقيق تطلعات القيادة ورؤيتها لنكون حجر الزاوية في منظومة الصحة وسلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية لا على المستوى المحلي أو الإقليمي بل حتى على المستوى الدولي، فنحن جزء من قطاعات حكومية طموحة لا ترى سوى عنان السماء سقفًا لها".//انتهى//10:32ت م0026

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى البيعة / رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء: يحق لكل مواطن أن يفخر بتلاحمه مع قيادته فمسيرة الجسد الواحد مسيرةٌ عاطرةٌ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.