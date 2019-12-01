ذكرى البيعة/ محافظ التقاعد: خمسُ سنواتٍ من العز والتمكين والتحولات الشامخة



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس أن المملكة شهدت خلال الخمس السنوات الماضية تحولاتٍ شامخة، في جميع المجالات والقطاعات الحكومية، وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، حتى لمس أثرها القاصي والداني، واستظل بخيرها كل من سار على ثرى هذه الأرض المباركة.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-: أنه في ظل وطن ينعم بالخير والعطاء تطل علينا الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ملكًا مفدى، وقائدًا تولى مقاليد الحكم بحزمٍ لا يلين، وعزمٍ لا ينثني.

وأضاف معاليه: "يدٌ تذودُ عن الوطن أعدائه، وأخرى تتلمسُ هموم أبنائه، مستلهمًا من ماضيه الخالد، وحاضره الواعد رؤية تعانق السماء، وتصنع ميلاد دولةٍ تتجدد في كل حين بسواعد أبنائها، وقلوبهم الملتفة حول قيادتها، واستأمن تلك الرؤية 2030م سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وأفاد بأن المؤسسة العامة للتقاعد ليست إلا لبنة من لبنات هذا البناء، امتدت إليها يد خادم الحرمين الشريفين برعايته وعنايته، متلمسًا بها أحوال أبنائه من مواطني هذا البلد الكريم، مستشعرًا حاجاتهم، مبادرًا دومًا إلى الاطمئنان على جميع ما من شأنه خدمتهم على الوجه الذي يليق بمملكة الإنسانية.

واختتم معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بقوله: "وإنه وبهذه المناسبة لأجدها فرصة من دواعي سروري أن أرفع إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس وجميع منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة، وإلى مقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله-، داعين الله لهما أن يديمهما ذخرًا لهذا الوطن، وأن يسدد على دروب الخير طريقهما".

// انتهى //

10:08ت م

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الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس أن المملكة شهدت خلال الخمس السنوات الماضية تحولاتٍ شامخة، في جميع المجالات والقطاعات الحكومية، وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، حتى لمس أثرها القاصي والداني، واستظل بخيرها كل من سار على ثرى هذه الأرض المباركة.وقال معاليه في تصريح له بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-: أنه في ظل وطن ينعم بالخير والعطاء تطل علينا الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ملكًا مفدى، وقائدًا تولى مقاليد الحكم بحزمٍ لا يلين، وعزمٍ لا ينثني.وأضاف معاليه: "يدٌ تذودُ عن الوطن أعدائه، وأخرى تتلمسُ هموم أبنائه، مستلهمًا من ماضيه الخالد، وحاضره الواعد رؤية تعانق السماء، وتصنع ميلاد دولةٍ تتجدد في كل حين بسواعد أبنائها، وقلوبهم الملتفة حول قيادتها، واستأمن تلك الرؤية 2030م سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، كي يكون حارسًا أمينًا على رعاية هذه الرؤية والسير على تحقيقها".وأفاد بأن المؤسسة العامة للتقاعد ليست إلا لبنة من لبنات هذا البناء، امتدت إليها يد خادم الحرمين الشريفين برعايته وعنايته، متلمسًا بها أحوال أبنائه من مواطني هذا البلد الكريم، مستشعرًا حاجاتهم، مبادرًا دومًا إلى الاطمئنان على جميع ما من شأنه خدمتهم على الوجه الذي يليق بمملكة الإنسانية.واختتم معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بقوله: "وإنه وبهذه المناسبة لأجدها فرصة من دواعي سروري أن أرفع إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس وجميع منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة، وإلى مقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله-، داعين الله لهما أن يديمهما ذخرًا لهذا الوطن، وأن يسدد على دروب الخير طريقهما".// انتهى //10:08ت م0023

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