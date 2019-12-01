ذكرى البيعة/ رئيس الهلال الأحمر: الخدْمات الإسعافية تشهد تطورًا غير مسبوقًا بدعم قيادتنا الرشيدة



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أسمى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، وما شهدته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات رائدة في شتى مناحي الحياة.

وثمن معاليه في تصريح صحفي، بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع الصحي والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، وما شهدته الخِدْمات الإسعافية من عمليات تطوير شاملة تستهدف رفع جودة الخدمات والبرامج الإسعافية في جميع مناطق المملكة وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وقال الدكتور القاسم: "نفخر في هيئة الهلال الأحمر السعودي بما حققناه خلال الأعوام الماضية من إنجازات ومبادرات للنهوض بالعمل الإسعافي ورفع كفاءة الخدمات الإسعافية من خلال استخدام أحدث البرامج والأنظمة التقنية المعمول بها دوليًا، وما كان ذلك ليتحقق إلا بتوفيق الله وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- وبجهود وإصرار أبناء هذه الوطن المخلصين.

وأضاف أن منظومة العمل الإسعافي في المملكة شهدت تطورًا ملحوظًا وحضورًا لافتا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد المراكز الإسعافية في جميع مناطق المملكة أكثر من (400) مركزًا إسعافيًا، كما وسّعت الهيئة نطاق خِدْماتها الإسعافية من خلال تواجدها في جميع المناسبات الرسمية والأنشطة المتنوعة من خلال فرقها الإسعافية التطوعية، حيث بلغ عدد المتطوعين الذين يعملون تحت مظلة الهلال الأحمر حوالي (19) ألف متطوع ومتطوعة.

وأشار معاليه إلى أن هيئة الهلال الأحمر تسعى دائما لتطوير كوادرها البشرية في جميع التخصصات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج التأهيلية المستمرة على مدار العام، فضلا عن الدورات والبرامج التوعوية التي تنظمها الهيئة لشركائها في القطاعات الحكومية والخاصة، لتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية في المجتمع.

واختتم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي تصريحه سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديمهما مصدرًا لرفعة هذا الوطن ونصرة الحق، ‏وأن يديم الله على هذه البلاد المباركة نعمة أمنها وأمانها والاستقرار والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء هذا الوطن المخلصين".

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