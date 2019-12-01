السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يتفقد قطاع رفحاء التعليمي



عرعر 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

تفقد ‏مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان أمس، قطاع رفحاء التعليمي، مطلعاً على عددٍ من المشروعات التعليمية في المحافظة ونسب الإنجاز فيها.

كما زار العثمان عدداً من المدارس، داعياً لمضاعفة الجهود لرفع نواتج التعلم وتحسين مخرجاته، وتقليص الفاقد التعليمي، إلى جانب أهمية ربط التعليم بالتقنية

من خلال تفعيل بوابة المستقبل.

من جهة أخرى التقى العثمان، محافظ رفحاء فراج العماني.

وبحث اللقاء أهمية الاهتمام بتجويد العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل المدرسي، إلى جانب ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وفقاً لمستهدفات وزارة التعليم وخطتها التشغيلية.

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09:50ت م

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