السعودية اليوم / "أهمية الترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل" ورشة عمل بحفر الباطن



الدمام 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية؛ ممثلاً بمكتبه بمحافظة حفر الباطن غداً، ورشة عمل عن أهمية الترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل، وذلك بقاعة إشبيلية طريق الملك عبد الله بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بالشرقية المهندس عامر المطيري أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي ستقام في جميع محافظات المنطقة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني لدى الوزارة، بهدف حصر جميع الإبل غير المرقمة.

وأشار المطيري أن المشروع يستهدف تسجيل وحصر جميع بيانات الإبل وملاكها وتوزيعها الجغرافي وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية، إضافة إلى التحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرقات.

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