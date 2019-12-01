السعودية اليوم / 9 قتلى في تحطم طائرة في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية



واشنطن 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، إثر تحطم طائرة في ولاية ساوث داكوتا الليلة الماضية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في بيان لها اليوم أن الطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 تحطمت بعد وقت قصير على إقلاعها، على بعد 1,5 كلم تقريبا من مطار تشامبرلاين وكان على متنها 12 شخصا.

وقالت المدعية العامة لمقاطعة برول تيريزا مول روسو في تصريح لها إن من بين القتلى قائد الطائرة ، مشيرة إلى أن الناجين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في سو فولز.

وكانت الطائرة قد أقلعت من المطار قبيل ظهر السبت بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مطار أيداهو فولز بولاية أيداهو الواقعة إلى غرب الولايات المتحدة.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن المحققين في طريقهم إلى مكان الحادث وأن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى التحقيق.

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