شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توافق على تأسيس جمعية “إرادة التوحد” بنجران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:21 صباحًا, 1 ديسمبر 2019 م المناطق _ نجران وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس “جمعية إرادة التوحد” بمنطقة نجران، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن.

وتهدف الجمعية إلى توعية المجتمع بأهمية التعامل مع أطفال التوحد، ووضع الخطط والبرامج الرياضية والترفيهية لتحقيق الاندماج لأطفال التوحد في المجتمع، وتمكينهم من المشاركة في الإنتاج والتنمية الاجتماعية، وتأهيلهم للانخراط في المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توافق على تأسيس جمعية “إرادة التوحد” بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.