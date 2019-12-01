شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" : رفض التدخلات الجراحية لمرضى الإيدز مخالف للأنظمة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه على جميع الجهات الصحية والعاملين فيها عدم رفض التدخلات الجراحية أو أي إجراءات أخرى لازمة سواء كانت إسعافيه أو روتينية للمصابين ومرضى الإيدز ومن يرفض ذلك يكون عرضة للمساءلة.

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