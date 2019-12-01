شكرا لقرائتكم خبر عن حريق وهمي في مطار المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

نوه مطار الملك عبدالعزيز عن بدء تجارب من اليوم في ساحة الطيران لاشتعال حريق وهمي، وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ، وتستمر 5 أيام من العاشرة صباحاً ولمدة ساعتين.

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