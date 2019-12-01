السعودية | الثلوج تضرب ولايات أميركية وخدمة الأرصاد تحذر المسافرين

المناطق _ وكالات

أطلقت الوكالة الوطنية لخدمة الأرصاد الجوية الأميركية اليوم، تحذيراً من عاصفة ثلجية من المتوقع أن تضرب بعض الولايات قد تجعل السفر مستحيلاً .

وتوقعت خدمة الأرصاد أن العاصفة القادمة من شرق كاليفورنيا، محملة بالثلوج تجاه ولايات الغرب الأوسط، وقد يبلغ ارتفاع الثلوج في ولايات مينيسوتا ويسكنسن وميشيغان بين 15 و 30 سنتيمتراَ.

وأشارت بأن العاصفة ستضرب ولايات شمالية شرقية صباح الأحد، وقد تتسبب بسقوط أمطار متجمدة.

يذكر أن العاصفة الثلجية تسببت بوفاة شخص واحد على الأقل في ولاية ساوث داكوتا، وأغلقت الطرق السريعة في عدة ولايات، مما أثّر على حركة المسافرين براً وجواً.