شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بـ 136 موقعاً في مكة والان نبدء بالتفاصيل

كثفت الإدارة العامة للصحة العامة أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك وآفات الصحة العامة الأخرى في نطاق بلدية العمرة الفرعية، وبلدية المسفلة الفرعية، بمكة المكرمة حيث بلغ عدد القوى العاملة في بلدية العمرة الى 46 ، والأجهزة اليدوية 32، و 6 أجهزة على سيارة.

وأوضحت أن المواقع المستكشفه في بلدية العمرة بلغت 44 موقعاً، و 143 وحدات سكنية، 13 مباني تحت الإنشاء، 1 منزل مهجور، 5 تجمعات مياه، 3 مساجد.

كما بلغ عدد القوى العاملة في بلدية المسفلة التي تشمل حي الخالدية- الهنداوية- الرصيفة، 102 عامل، 72 أجهزة يدوية، 12 جهاز على سيارة.

وأوضحت الادارة أن المواقع المستكشفه 92 في بلدية المسفلة، 379 وحدات سكنية، 7 مباني تحت الإنشاء ، 12 منازل مهجورة، 22 تجمعات مياه، 11 مسجد.