قصة تصميم شعار المملكة لرئاسة مجموعة قمة العشرين

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

استلهم الفنان السعودي محمد الهواس، تصميم شعار المملكة لرئاسة مجموعة العشرين، من خيوط السدو الملونة التي تطول لتصل كل دول مجموعة العشرين قبل أن تلتف وتعود للسعودية.

وقال الهواس في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “فخور جدًا بأن أتيحت لي فرصة تصميم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، شكرًا للثقة الكريمة بأبناء الوطن، وشكرًا لوزارة الثقافة التي قدمتني لهذه الفرصة العظيمة”.

والشعار عبارة عن قطعة ملتوية من السدو، كُتب أسفلها اسم المملكة وعام رئاستها لمجموعة العشرين باللغة الإنجليزية.

والسدو هو أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي الذي انتشر في شبه الجزيرة العربية، وقد أدرجته منظمة اليونسكو العالمية، على قائمة التراث غير المادي للبشرية.

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واحتفى المصمم بالشعار الذي اختارته وزارة الثقافة ليكون ممثلاً للمملكة في عام رئاستها لمجموعة العشرين.

وبدأت المملكة اعتبارًا من اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وستستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي : مجموعة الأعمال ( B20 )، ومجموعة الشباب ( Y20 )، ومجموعة العمال ( L20 )، ومجموعة الفكر ( T20 )، ومجموعة المجتمع المدني ( C20 )، ومجموعة المرأة ( W20 )، ومجموعة العلوم ( S20 )، ومجموعة المجتمع الحضري ( U20 ).

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