فيديو.. ماذا تعني رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ؟

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت المملكة اعتبارًا من اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وستستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي : مجموعة الأعمال ( B20 )، ومجموعة الشباب ( Y20 )، ومجموعة العمال ( L20 )، ومجموعة الفكر ( T20 )، ومجموعة المجتمع المدني ( C20 )، ومجموعة المرأة ( W20 )، ومجموعة العلوم ( S20 )، ومجموعة المجتمع الحضري ( U20 ).

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وتعد رئاسة مجموعة العشرين فرصة للمملكة لإظهار قدرتها على قيادة أجندة عالمية طموحة ولتقديم سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة ومستدامة للتعامل مع التحديات العالمية، كما ستكون استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين لأول مرة دور رئيسي في تقديم منظور منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا بالإضافة إلى وجهات نظر الدول النامية.

وستسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى العمل مع أعضاء مجموعة العشرين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي بهدف إيجاد الحلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين .

كما ستثبت مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث خلال سنة رئاسة المملكة قدرتها على قيادة مجموعات التواصل في عام 2020 وتقديم توصياتها إلى القيادة.

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