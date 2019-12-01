المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يطلق مهرجان الإعاقة

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينطلق اليوم مهرجان الإعاقة الذي ينظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية تحت عنوان (الدمج والتمكين) بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي يوافق ٣ ديسمبر من كل سنة ويستمر المهرجان لمدة ١٠ أيّام يشمل ٣٣ فعالية في ٦ مدن سعودية بمشاركة ١٤ جهة ذات العلاقة بالإعاقة سيستفيد منها أكثر من ١٠ آلاف من ذوي الإعاقة برعاية رئيسية من الشركة السعودية للكهرباء وبنك الإمارات دبي الوطني وعدد من الشركات والمؤسسات.

وتشمل الفعاليات أياماً مفتوحة وندوات وورش عمل ومعرضاً مصاحباً ودورات تحمل اسم (من الإعاقة إلى الريادة) و(المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين ذوي الإعاقة)، كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات من أهمها مبادرة (تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة المنتهي بالتوظيف) و(برنامج منشأة صديقة للمعاق) و(برنامج دعم مبدعي ذوي الإعاقة) و(وسفير ذوي الإعاقة المميز) وبرنامج خاص للأطفال يحمل اسم (أنت صديقي).

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وستستفيد الجهات الشريكة من هذه البرامج مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة وجامعة الملك سعود وجمعية الأطفال المعاقين وعدد من الجمعيات الخيرية والمراكز النهارية والجامعات.

وجاءت الرعاية الرئيسية من شركة الكهرباء انطلاقاً من إحساسها بالمسؤولية تجاه هذه الفئة الغالية واستمراراً لريادتها الاجتماعية في هذا المجال حيث أضحت الجهة الأبرز في دعم البرامج الوطنية التي تسهم في تقدمه وتطوره.

بينما جاءت رعاية بنك الإمارات دبي الوطني ليؤكد بذلك استمراره في النهج الذي خطه لنفسه مؤخراً وهو التميز في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على أنه جزء من سياسة البنك التي تعبر عن شخصيته وتسهم في التفاعل مع قضايا المجتمع.

وفي هذا الصدد أكد إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي للمركز السعودية أن المهرجان سيكون نوعياً ويحمل عدة مبادرات يستفيد منها ذوو الإعاقة في تطوير وتأهيل أنفسهم بالإضافة إلى الفعاليات التي تبرز جهود الجهات الشريكة في مجال الإعاقة وتوحيد التوجهات في خدمة هذه الفئة وإطلاع المشاركين والزوار للمهرجان على آخر ما توصلت له الأبحاث والدراسات في هذا المجال، وأيضاً رسم الابتسامة والفرحة على هذه الفئة الغالية من خلال الأيام المفتوحة.

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