الجهني: حالة جوية خفيفة تبدأ الأحد حتى الاثنين

توقع الباحث في مجال الظواهر المناخية، زياد الجهني، اليوم السبت، أن تبدأ الحالة الجوية الخفيفة من نهار يوم غد الأحد. وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الباحث الجهني: بمشيئة الله تبدأ الحالة الجوية الخفيفة من نهار يوم غدٍ الأحد من منطقة مكة، وتتحسن الفرص ليلًا على سواحلها، وما بين (رابغ وجده و الليث) وتستمر حتى الاثنين لتمتد نحو (المدينة وحائل والحفر وشمال المملكة. وأكد الباحث الجهني، أن أفضل المناطق من حيث تحسن الأحوال الجوية، هي مرتفعات (مكة و حائل، والحفر والسواحل من الليث حتى جيزان).

توقعات هيئة الأرصاد

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة، غدًا الأحد. وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير لها: إن مناطق «حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة» والأجزاء الساحلية منها، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم؛ تتأثر بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تكوُّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، مع ظهور الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال المملكة وشرقها.