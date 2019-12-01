أول تعليق من العمل على فيديو “انقذوا الطفل من والده المجرم”

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع الفيديو الذي تداوله مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لأب يعنف طفله ، ودشن النشطاء على إثره هاشتاق #انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم. وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي : ” رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص؛ ويتم التنسيق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام #حماية_الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه.”

وأضاف: “ونرجو من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات 1919.” وكان الفيديو المتداول قد أظهر أحد الأشخاص يُركل طفل بشكل وحشي فيما يبدو أنه جراج منزل ليسدد له أكثر من ضربة موجهاً له السباب ، وقال مغردون إن من قام بتوثيق المقطع هي الأم التي وقفت عاجزة عن إنقاذ ابنها المعنف.