بدر بن فرحان يكرم مهندساً ألمانياً بإطلاق اسمه على حديقة بحي السفارات

وجه وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بإطلاق اسم المهندس الألماني ريتشارد بوديكر، الذي توفي مؤخراً عن عمر ناهز الـ 82 عاماً، على أحد الحدائق العامة في حي السفارات تكريماً لعمله في مدينة الرياض طيلة الـ 46 عاماً على التخطيط الحضري. وتنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس إدارتها، أطلقت الهيئة العامة لحي السفارات اسم ريتشارد بوديكر على أحد أكبر حدائق الحي الدبلوماسي (حديقة الحجر). وعمل المهندس الراحل بوديكر، المتخصص في تطوير المناطق الجافة، مستشاراً لهيئة تطوير مدينة الرياض سابقاً (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، منذ عام 1973، وتولى التخطيط لعدة مشاريع كبيرة في الرياض من أبرزها تنسيق مواقع وحدائق عامة في الرياض كحدائق حي السفارات والحدائق المحيطة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي والمتحف الوطني.

وقدم تصوراً بإحاطة المحاور الرئيسية لمدينة الرياض بالحدائق والأشجار، ونجح في تحويل المنطقة المحيطة بقصر الحكم إلى منتزه ضخم تحيط به 100 نخلة، والتي ترمز إلى الذكرى المئوية لاستعادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن للرياض. وساهم بوديكر في تقديم أفكار ملهمة في تطوير المسطحات الخضراء في العاصمة الرياض، كما أنه قدم فكرة لري وادي حنيفة وتشجيره، والذي أضحى من أهم المواقع في الرياض. من جهته، رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات الدكتور فهد بن مشيط، شكره إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً أن التوجيه يأتي متسقاً مع تقدير المملكة العربية السعودية لكل ما ساهم في مسيرتها التنموية.