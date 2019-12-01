‏مصادر: جهات حكومية تجمع عبوات التبغ الجديدة لفحصها.. وبيان إلحاقي منتظَر

أوضحت مصادر أن عدة جهات حكومية بادرت للتحرك بهدوء، وجمع عيِّنات من عبوات التبغ الجديدة الموجودة في الأسواق لفحصها، بعد تصاعد التذمر من طعمها منذ بدء تطبيق التغليف الموحد، وتواتر الشكاوى حول تأثير سلبي شديد وسريع على من يستعملها إضافة إلى وجود نشارة خشب ومواد غريبة داخلها.

وأكدت المصادر وفقًا لـ«عاجل» أن جميع عبوات التبغ الجديدة يتم فحصها قبل دخولها للسعودية، ولكن الآن سيتم جمع عيّنات عشوائية من الأسواق؛ لإعادة فحصها والتأكد من سبب تغير طعم ورائحة التبغ، وتصاعد الشكاوى منه، رغم تأكيدها أن التبغ ليس مغشوشًا حسب الجهات الرسمية، وتوقعت المصادر أن يخرج بيان توضيحي إلحاقي خلال أيام. وبينما استمر مستهلكو التبغ في الشكوى من المنتج الجديد، لم تتجاوز مواقف الجهات الحكومية التنصل أو الإجابة بشكل مبهم أو الصمت، فكان الصمت خيار هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك، فيما أعلنت هيئة الغذاء والدواء أن عبوات التبغ الجديدة منتج نظامي يحمل الختم الضريبي، واعترفت ضمنيًّا بوجود تغير للطعم والرائحة دون أن توضح سبب ذلك، أما وزارة التجارة فبادرت إلى الإعلان أن لا علاقة بعبوات التبغ الجديدة بسبب عدم الاختصاص، بينما قامت الصحة بتكذيب منشور منسوب لها يحذر من تدخين العبوات الجديدة، داعية إلى الإقلاع عن التدخين ومؤكدة أن منتجات التبغ كلها مضرة بالصحة.