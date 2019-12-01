الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة

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وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وذكر الربيعة في قرار الموافقة، أن التعديلات جاءت بناءً على ملاحظات الإدارات المختصة بعد مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
وأضاف أنه وافق على التعديلات بالصيغة المرفقة للقرار..، ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة والعمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها.
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