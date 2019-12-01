«المسند» يوضح حقيقة دخول المربعانية اليوم

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كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، حقيقة ما تم تداوله عن دخول المربعانية اليوم.
وعن ذلك، قال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بعض الحسابات الدارجة تُدخل المربعانية اليوم، وموعد دخول المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه ” .
وأضاف: : ” اليوم دخول المربعانية وفقًا لحساب ابن بسام الفلكي في 1 ديسمبر في كل عام.. ولا يزال الليل يطول بمقدار 40 ثانية يوميًا وسط المملكة ” .
وتوقع ” المسند ” استمرار الحالة المطرية اليوم، على أجزاءٍ من مناطق ” عسير والباحة وجازان، ومرتفعات مكة المكرّمة وربما الجوف ” ، مبينًا أن درجة الحرارة ستبدأ بالانخفاض من منتصف الأسبوع.
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