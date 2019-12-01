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. أظهر مقطع فيديو متداول فشل كريم بوضياف لاعب المنتخب القطري في التحدث باللغة العربية، بعد نهاية مباراة فريقه أمام اليمن في الجولة الثانية من بطولة خليجي 24. وظهر مراسل قناة ”الكاس“ القطرية وهو يحاول إجراء حوار مع اللاعب..، ولكنه اعتذر بحجة عدم قدرته على التحدث باللغة العربية. وتعرض مراسل القناة للإحراج مما دفعه لإنهاء المقابلة.





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كانت هذه تفاصيل خبر مهزلة.. لاعب منتخب قطر لا يتحدث العربية ويورط مراسل « الكأس » (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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