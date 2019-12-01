منصور الرقيبة يفجر مفاجأة بشأن “الدخان الجديد المغشوش”.. ويكشف عن مؤامرة قذرة!

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فجر منصور الرقيبة، أحد مشاهير سناب شات، عن مفاجأة صادمة بشأن الدخان الجديد، كاشفًا عن خفايا مؤامرة تم حبكها بين شركات التبغ للضغط على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بعد أن قامت تلك الشركات بتخفيض جودة السجائر للعدول عن وضع الملصقات التي قد تتسبب في تقليص مبيعاتها.
وأكد الرقيبة عبر مقطع فيديو أن الدخان الذي يباع حاليا مختلف تماما عن ما كان عليه سابقا، وأن شركات التبغ قد اجتمعت وقررت تخفيض جودة التبغ بعد أن تلقت قرارًا من الهيئة الوطنية لمكافحة التدخين يلزمها بوضع ملصقات تحذيرية تهدف إلى نشر ثقافة الوعي من خطورته ، وهو ما نظرت إليه تلك الشركات بأنه قد يتسبب في تقليل نسبة المدخنين وتقليص مبيعاتها لذلك لجأت إلى حركة قذرة بتقليل الجودة “الكوالتي” للضغط على قرار الهيئة بحسب قوله.
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