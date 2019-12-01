وفاة المستشار الاقتصادي “خالد الأشاعرة”.. وناشطون ينعونه

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نعى مشاهير ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رجل الأعمال والمستشار الاقتصادي خالد الأشاعرة، الذي تُوفي صباح أمس الجمعة، إثر نوبة قلبية.
وعبر النشطاء عن تعازيهم لأسرة الفقيد، وأعادوا تداول تغريدات كان قد نشرها الراحل على حسابه بموقع “تويتر”، جسدت مواقفه الوطنية وولاءه لدينه وقيادته، داعين له بالرحمة والمغفرة.
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