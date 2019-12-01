“الصحة” تلزم المستشفيات الخاصة بأطباء مناوبين في جميع التخصصات على مدار الساعة

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ألزمت وزارة الصحة المستشفيات الخاصة بتوفير أطباء مناوبين في جميع التخصصات على مدار الساعة، وذلك بحسب ما جاء في تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي أقرها مؤخراً وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وتضمنت التعديلات أنه يجب ألّا يشرف الطبيب الاستشاري على أكثر من 30 سريراً، والطبيب النائب على أكثر من 20 سريراً، وأن يكون هناك طبيب مقيم واحد على الأقل لكل 25 سريراً في كل فترة.

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وشددت اللائحة على ضرورة توفير طبيب مناوب وممرضتين لكل 10 أسرة في قسم الطوارئ على مدار الساعة، على أن يكون الطبيب متخصصاً في طب الطوارئ أو في تخصصات المستشفى الرئيسية، وتوفير غرفة عزل مكتملة التجهيزات وسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الإسعافية.

وأقرت التعديلات عدداً من الضوابط وألزمت المستشفيات الالتزام بها، منها وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص طب الطوارئ، توفر غرفتي توليد مجهزتين للولادة الطبيعية وغرفة مجهزة للعمليات القيصرية في المستشفيات التي يوجد بها أقسام ولادة، إضافةً إلى غرفة خاصة لحديثي الولادة، وغرفة لناقصي النمو.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وافق مؤخراً على إدخال تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، بناءً على ملاحظات واردة من الإدارات المختصة، وبدأ سريانها بعد نشرها أول أمس في الجريدة الرسمية.

