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. ضبطت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة منزلاً شعبياً تستخدمه عمالة مخالفة كمنشأة صحية لعلاج المرضى، وإجراء عمليات الإجهاض، وصرف أدوية مجهولة المصدر. وقالت مصادر إن دوريات الشرطة داهمت المنزل الذي يقع في حي الزهور بمكة، حيث اتضح أن العمالة خصصت أجزاء منه كغرف للطوارئ وتنويم المرضى، وإجراء عمليات الإجهاض..، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أن العمالة تقدم للمرضى أدوية مجهولة المصدر. وأوضحت أن شرطة مركز الكعكية باشرت الموقع وبدأت إجراء التحقيقات اللازمة، تمهيداً لإحالة ملف القضية لجهات الاختصاص.





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كانت هذه تفاصيل خبر تجرى فيه عمليات إجهاض.. “شرطة مكة” تضبط منزلاً شعبياً اتخذته عمالة مخالفة كمنشأة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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